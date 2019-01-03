В Орле продолжаются поиски пропавшей в конце декабря пенсионерки

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:55:52+03:00

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В Орле продолжаются поиски 81-летней женщины. Ермолаеву Любовь Лазаревну последний раз видели 26 декабря прошлого года и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле обратились к орловцам с просьбой о помощи в поисках. Приметы пропавшей: рост около 155 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, карие глаза. Была одета в синюю куртку с желтым верхом и валенки с черными галошами.

Пропавшая может быть дезориентирована и может нуждаться в медицинской помощи.

- Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 112, - обратились к жителям региона в ПСО «Лиза Алерт Орел».