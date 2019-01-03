2019-01-03T13:44:16+03:00
Происшествия

Под Орлом из горящей квартиры спасли мужчину

Жилье загорелось из-за аварийного режима электрооборудования
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Около часа ночи второго января орловским спасателям поступил сигнал о возгорании в посёлке Белоберезовский под Орлом – горела двухкомнатная квартира в двухэтажке.

- В результате пожара в квартире от огня пострадал зал, обуглены обои, мебель, закопчена кухня и коридор, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Как оказалось, данная квартира не отапливалась, а пожар, предположительно, разбушевался из-за аварийного режима работы электрооборудования.

- Пожарными из квартиры эвакуирован 38-летний мужчина, который был госпитализирован в областную клиническую больницу, - добавили в пресс-службе ведомства.

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