В Болхове мужчина отомстил за бывшую жену и зарезал ее сожителя

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:46:45+03:00

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В городе Болхов Орловской области мужчина зарезал сожителя своей бывшей жены. Кровавое происшествие случилось в канун ушедшего года – 30 декабря.

В одной из квартир районного центра было обнаружено тело местного 48-летнего жителя с ножевыми ранениями. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Оказалось, в указанной квартире разыгралась целая драма. Мужчина вместе со своей сожительницей и ее бывшим мужем распивал спиртное. В какой-то момент он приревновал женщину к экс-супругу и набросился на нее с ножом: нанес непроникающее ранение в спину. Однако бывшему мужу это не понравилось, он схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Тот скончался на месте происшествия.

- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.