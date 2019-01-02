В орловской глубинке посиделки за бутылкой 31 декабря закончились поножовщиной

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новодеревеньковском районе Орловской области посиделки за бутылкой в последний день ушедшего года закончились поножовщиной. Между двумя мужчинами произошел конфликт с трагическим финалом.

Тело 34-летнего жителя деревни Подвыское было обнаружено в частном доме с ножевым ранением.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

На место происшествия прибыли следователи и оперативники. Задержать убийцу удалось по горячим следам. Как оказалось, к преступлению причастен 51-летний односельчанин погибшего. Мужчины вместе коротали время распивая горячительные напитки. В какой-то момент произошла ссора. Гость схватил нож и нанес оппоненту ранение. От него мужчина и скончался на месте происшествия.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.