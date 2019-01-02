В орловской глубинке посиделки за бутылкой 31 декабря закончились поножовщиной
В Новодеревеньковском районе Орловской области посиделки за бутылкой в последний день ушедшего года закончились поножовщиной. Между двумя мужчинами произошел конфликт с трагическим финалом.
Тело 34-летнего жителя деревни Подвыское было обнаружено в частном доме с ножевым ранением.
- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
На место происшествия прибыли следователи и оперативники. Задержать убийцу удалось по горячим следам. Как оказалось, к преступлению причастен 51-летний односельчанин погибшего. Мужчины вместе коротали время распивая горячительные напитки. В какой-то момент произошла ссора. Гость схватил нож и нанес оппоненту ранение. От него мужчина и скончался на месте происшествия.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.