2019-01-02T13:01:17+03:00
Происшествия

Под Орлом в снежный плен на автомобиле попала семья с маленьким ребенком

Вечером 31 декабря их внедорожник застрял неподалеку от деревни Пашково
Ольга СУПОНЕВА
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Автомобили не справляются с капризами погодыАвтомобили не справляются с капризами погодыФото: Ольга СУПОНЕВА
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Вечером 31 декабря в Орловском районе в снежный занос попал внедорожник, в котором ехала семья с малышом. Выбраться из сугробов самостоятельно не удалось: «пленники» позвонили спасателям.

Когда поступил вызов, было уже около шести часов вечера. Оказалось, «Лэнд Крузер» застрял неподалеку от деревни Пашково. Спасатели областной пожарно-спасательной службы выдвинулись на помощь.

- Сотрудники ПСС с помощью тягача освободили автомобиль из заноса, вытащили на безопасное расстояние, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, история завершилась хэппи эндом. Семья продолжила свой путь.

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