Под Орлом в снежный плен на автомобиле попала семья с маленьким ребенком

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:01:17+03:00

Автомобили не справляются с капризами погоды Фото: Ольга СУПОНЕВА

Вечером 31 декабря их внедорожник застрял неподалеку от деревни Пашково

Изменить размер текста: A A

Вечером 31 декабря в Орловском районе в снежный занос попал внедорожник, в котором ехала семья с малышом. Выбраться из сугробов самостоятельно не удалось: «пленники» позвонили спасателям.

Когда поступил вызов, было уже около шести часов вечера. Оказалось, «Лэнд Крузер» застрял неподалеку от деревни Пашково. Спасатели областной пожарно-спасательной службы выдвинулись на помощь.

- Сотрудники ПСС с помощью тягача освободили автомобиль из заноса, вытащили на безопасное расстояние, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, история завершилась хэппи эндом. Семья продолжила свой путь.