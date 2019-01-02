Новогодняя ночь в Орловской области прошла без серьезных происшествий

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:29:01+03:00

За 31 декабря и 1 января спасатели выезжали по различным вызовам 45 раз

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В Орловской области новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий. За 31 декабря и 1 января пожарно-спасательным подразделениям пришлось выезжать на различные вызовы 45 раз.

Об обстановке рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

- Орловские пожарно-спасательные подразделения за 31 декабря 2018 и 01 января 2019 года выезжали 45 раз: пожары – 4, загорание мусора – 9, короткое замыкание без последующего горения – 3, вскрытие дверей – 7, буксирование автомобиля – 2, помощь дежурным службам –6, ДТП - 3, помощь населению –8, -сообщили в пресс-службе ведомства.

В происшествиях обошлось без погибших.