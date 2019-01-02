2019-01-02T12:38:16+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в столкновении легковушек в Ливнах

Дорогу не поделили "Десятка" и "Калина"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Вчера, 1 января, в городе Ливны Орловской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Дорогу не поделили две отечественных легковушки: "Десятка" и "Лада Калина".

"Десяткой" управлял 53-летний водитель. Он выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу "Калине", за рулем которой был 35-летний водитель. Машины столкнулись.

Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

- В результате водитель "ВАЗ" и пассажир "Калины" - 43-летняя женщина получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ливенский".

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