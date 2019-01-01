Орловцы встретили 2019-й год на главной городской площади

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:19:46+03:00

Смотрите наш фоторепортаж с новогодней ночи [фото]

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Орел отметил Новый год. Центральным местом для празднования главной ночи в году стала площадь Ленина: сотни горожан и гостей областной столицы собрались здесь, чтобы встретить 2019-й год.

На площади развернулась рождественская ярмарка. В новогоднюю ночь можно было подкрепиться шашлыком и другими блюдами, согреться горячими напитками.

Новогодняя ночь в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новогодняя интермедия началась в половине второго ночи. На сцене не обошлось без Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Поздравил с праздником собравшихся на площади глава городской администрации Александр Муромский. Градоначальник пожелал орловцам крепкого здоровья и благополучия.

Новогодняя ночь в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2 часа в небо над городом взмыл праздничный фейерверк.

Затем гости центральной площади продолжили веселиться: состоялась праздничная дискотека.

Новогодняя ночь в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Больше фото с новогодней ночи в Орле смотрите здесь.