Орловцы встретили 2019-й год на главной городской площади
Орел отметил Новый год. Центральным местом для празднования главной ночи в году стала площадь Ленина: сотни горожан и гостей областной столицы собрались здесь, чтобы встретить 2019-й год.
На площади развернулась рождественская ярмарка. В новогоднюю ночь можно было подкрепиться шашлыком и другими блюдами, согреться горячими напитками.
Новогодняя интермедия началась в половине второго ночи. На сцене не обошлось без Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.
Поздравил с праздником собравшихся на площади глава городской администрации Александр Муромский. Градоначальник пожелал орловцам крепкого здоровья и благополучия.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В 2 часа в небо над городом взмыл праздничный фейерверк.
Затем гости центральной площади продолжили веселиться: состоялась праздничная дискотека.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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