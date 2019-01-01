В Орле иномарка сдавала назад и сбила женщину

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:59:36+03:00

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В Орле в понедельник, 31 декабря, легковая иномарка сбила пешехода. ДТП произошло в Советском районе города.

Авария случилась примерно в половине одиннадцатого утра. 43-летний водитель за рулем легковушки «Hyundai Accent» двигался задним ходом по прилегающей территории около дома №53 по Полесской улице.

- Водитель не убедился в безопасности и допустил наезд на пешехода - 48-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, была направлена в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.