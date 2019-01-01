Орловцы могут купить подарки к рождеству ребятам из детских домов

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:41:07+03:00

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Орловская епархия продолжает благотворительную рождественскую акцию «Подари другому праздник». Ее цель – приобрести праздничные подарки для воспитанников детских домов или ребят из неимущих семей.

- Предлагаем каждому привести своего ребёнка в детский магазин и дать ему возможность выбрать подарок. Но не для себя, а для другого — незнакомого сироты или ребёнка из неимущей семьи, — отметил председатель социального служения и церковной благотворительности Орловской епархии священник Олег Анохин.

Священник отмечает, что такой подход поможет воспитать в детях дух истинной христианской любви и милосердия.

Рождественские подарки принимаются в храме Смоленской иконы Божией Матери (ул. Нормандии-Неман, 27). Контактное лицо — священник Олег Анохин; телефон +7 (953) 618-54-08.