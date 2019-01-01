Под Орлом легковушка сбила 80-летнего пешехода на «зебре»
Пожилой мужчина получил травмы
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне, 31 декабря, под Орлом произошло ДТП на пешеходном переходе. Легковая иномарка сбила 80-летнего мужчину.
Авария случилась около половины одиннадцатого утра понедельника. 25-летний водитель ехал за рулем автомобиля «Daewoo Nexia» по автодороге М2 «Крым». На нерегулируемой «зебре» он не пропустил пешехода.
- Водитель допустил наезд на 80-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение.