2019-01-01T12:32:26+03:00
Происшествия

Под Орлом легковушка сбила 80-летнего пешехода на «зебре»

Пожилой мужчина получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне, 31 декабря, под Орлом произошло ДТП на пешеходном переходе. Легковая иномарка сбила 80-летнего мужчину.

Авария случилась около половины одиннадцатого утра понедельника. 25-летний водитель ехал за рулем автомобиля «Daewoo Nexia» по автодороге М2 «Крым». На нерегулируемой «зебре» он не пропустил пешехода.

- Водитель допустил наезд на 80-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение.

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