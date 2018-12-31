2018-12-31T12:21:31+03:00
Общество

Юных орловцев поздравляет полицейский Дед Мороз

В регионе продолжается благотворительная акция
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле в преддверии Нового года работает полицейский Дед Мороз. В рамках благотворительной акции сказочные персонажи на маркированных автомобилях поздравляют маленьких и юных горожан.

- В рамках благотворительного проекта участниками праздничных событий становятся не только учащиеся подшефных учебных заведений и ребята из малообеспеченных семей, но и дети сотрудников органов внутренних дел. Нередко их родители задействованы на службе на протяжении всех новогодних праздничных дней. Поэтому сказочные персонажи приезжают к ним в гости, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На автомобиле ГИБДД Дед Мороз и Снегурочка посетили несколько десятков детей.

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