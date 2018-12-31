Юных орловцев поздравляет полицейский Дед Мороз
В Орле в преддверии Нового года работает полицейский Дед Мороз. В рамках благотворительной акции сказочные персонажи на маркированных автомобилях поздравляют маленьких и юных горожан.
- В рамках благотворительного проекта участниками праздничных событий становятся не только учащиеся подшефных учебных заведений и ребята из малообеспеченных семей, но и дети сотрудников органов внутренних дел. Нередко их родители задействованы на службе на протяжении всех новогодних праздничных дней. Поэтому сказочные персонажи приезжают к ним в гости, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На автомобиле ГИБДД Дед Мороз и Снегурочка посетили несколько десятков детей.
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