2018-12-31T12:15:02+03:00
Происшествия

Орловские спасатели тушили баню

Пожар разбушевался в городе Новосиль
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: 57.mchs.gov.ruФото: 57.mchs.gov.ru
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Вчера поздним вечером в городе Новосиль Орловской области пожарные тушили баню. Пожар разбушевался по улице Генерала Петрова районного центра.

Сообщение о возгорании поступило около одиннадцати часов вечера 30 декабря.

- На месте возгорания работали силы и средства Новосильского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание бани спасатели ликвидировали, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ЧП обошлось без пострадавших.

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