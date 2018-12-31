Орловские спасатели тушили баню
Пожар разбушевался в городе Новосиль
Фото: 57.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:
Вчера поздним вечером в городе Новосиль Орловской области пожарные тушили баню. Пожар разбушевался по улице Генерала Петрова районного центра.
Сообщение о возгорании поступило около одиннадцати часов вечера 30 декабря.
- На месте возгорания работали силы и средства Новосильского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание бани спасатели ликвидировали, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В ЧП обошлось без пострадавших.