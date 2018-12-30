2018-12-30T14:53:56+03:00
Общество

На новогодних каникулах орловцы могут посетить школу народных ремесел

Интересные мастер-классы проводят мастера в Краеведческом музее города
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орле на новогодних каникулах продолжит работу школа народных ремесел. Если вы ломаете голову над тем, как разнообразить грядущие праздничные выходные, то одним из интересных способов провести время будет посещение мастер-классов в Краеведческом музее города.

Занятия состоятся 3-го, 5-го и 6-го января. Каждый раз – разный мастер-класс.

- 3 января в 11-00 состоится творческое занятие Народного мастера России Ирины Леонидовны Калякиной «Плетение из рогоза». Длительность – 1 час. 5 января в 14-00 состоится творческое занятие керамической мастерской «Майолика». Занятие проведет мастер Иван Вячеславович Юдочкин. 6 января в 11-00 состоится творческое занятие «Рождественский ангел». Его проведут научные сотрудники музея, - рассказали «КП» организаторы.

Записаться можно по телефонам 8 (4862) 50-98-58, 47-13-91. Стоимость занятий – от 100 до 410 рублей.

КОГДА, ГДЕ?

Ул. Гостиная, 2.

3,5 и 6 января

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