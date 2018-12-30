Во Мценске пожарные тушили гараж
В ЧП обошлось без пострадавших
Фото: архив "КП"
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Сегодня утром, 30 декабря, в городе Мценске Орловской области пожарные боролись с пламенем, охватившим гараж. К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших.
Информация о возгорании спасателям поступила около девяти часов утра. Выяснилось, что разбушевался пожар в строении на улице Красноармейской районного центра.
- На месте возгорания работали силы и средства Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание гаража ликвидировано, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сумму материального ущерба подсчитывают эксперты. Причина, по которой произошел пожар, устанавливается.