Во Мценске пожарные тушили гараж

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-30T14:38:19+03:00

В ЧП обошлось без пострадавших

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Сегодня утром, 30 декабря, в городе Мценске Орловской области пожарные боролись с пламенем, охватившим гараж. К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании спасателям поступила около девяти часов утра. Выяснилось, что разбушевался пожар в строении на улице Красноармейской районного центра.

- На месте возгорания работали силы и средства Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание гаража ликвидировано, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сумму материального ущерба подсчитывают эксперты. Причина, по которой произошел пожар, устанавливается.