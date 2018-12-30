2018-12-30T14:38:19+03:00
Происшествия

Во Мценске пожарные тушили гараж

В ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 30 декабря, в городе Мценске Орловской области пожарные боролись с пламенем, охватившим гараж. К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании спасателям поступила около девяти часов утра. Выяснилось, что разбушевался пожар в строении на улице Красноармейской районного центра.

- На месте возгорания работали силы и средства Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание гаража ликвидировано, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сумму материального ущерба подсчитывают эксперты. Причина, по которой произошел пожар, устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодняя ночь в Орле будет морозной
На новогодних каникулах орловцы могут посетить школу народных ремесел
Руководители города поздравляют орловцев с Новым годом и Рождеством
Стали известны лучшие школы года Орловщины
Орловец устроил в гараже цех по розливу паленого алкоголя
В новогоднюю ночь в Орле будет ходить общественный транспорт
Орловские школьники смогут посещать продленку без оплаты питания
Подозрительные предметы переполошили орловцев
В Орле столкнулись две иномарки
В Орле вручили ключи от квартир детям-сиротам
В Орле автоледи на «ВАЗе», сдавая назад, сбила пешехода
В Орле введен режим повышенной готовности
Орловец прилег отдохнуть на природе и остался без смартфона
В Орле пикап сбил женщину на пешеходном переходе
Во Мценске пешеход оказался под фурой
В Орле пропала 81-летняя пенсионерка
Глава региона вместе с волонтерами поздравил орловцев с Новым Годом
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
В Орловском районе открылся обновленный Дом Культуры
Выставка «В ожидании Рождественского чуда» откроется в Орле
Об истории денег в России орловцы могут узнать на новой выставке