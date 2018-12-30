Стали известны лучшие школы года Орловщины

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-30T14:30:05+03:00

Победителей одноименного конкурса определили в двух номинациях

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В регионе определили победителей конкурса «Школа года Орловской области». Учебные учреждение соревновались в двух номинациях: городская и сельская школа.

В номинации «Городская школа» лучше в уходящем году стала гимназия №34 города Орла. Второе место заняла средняя общеобразовательная школа № 1 города Ливны. На третьем месте - лицей № 32 имени Воробьева города Орла.

- В номинации «Сельская школа» первое место заняла Хотимль-Кузменковская средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района. А призерами конкурса в этой номинации стали Тимирязевская средняя общеобразовательная школа Колпнянского района (2-е место) и Лавровская средняя общеобразовательная школа Орловского района (3-е место), - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.