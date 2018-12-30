2018-12-30T11:03:26+03:00
Происшествия

Орловец устроил в гараже цех по розливу паленого алкоголя

Незаконный оборот пресекли полицейские
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Орловские полицейские в канун новогодних праздников пресекли незаконный оборот спиртосодержащей продукции. Местный житель в своем гараже готовил паленое спиртное – изъято порядка 250 литров.

- Проверяя оперативную информацию о причастности жителя Орла к незаконному производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. Информация подтвердилась: в гараже орловца полицейские обнаружили и изъяли 329 бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом порядка 166 литров. Здесь же хранились 10 полимерных емкостей со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 90 литров, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Здесь же стражи порядка нашли емкость для смешивания и розлива, пустые бутылки для палёнки, пробки, ленты с самоклеяющимися этикетками, спиртометры - словом полный набор для кустарного розлива спиртного. Все изъятое передали экспертам Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД. Специалистам предстоит определить, является ли продукция опасной для жизни и здоровья потребителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодняя ночь в Орле будет морозной
На новогодних каникулах орловцы могут посетить школу народных ремесел
Руководители города поздравляют орловцев с Новым годом и Рождеством
Во Мценске пожарные тушили гараж
Стали известны лучшие школы года Орловщины
В новогоднюю ночь в Орле будет ходить общественный транспорт
Орловские школьники смогут посещать продленку без оплаты питания
Подозрительные предметы переполошили орловцев
В Орле столкнулись две иномарки
В Орле вручили ключи от квартир детям-сиротам
В Орле автоледи на «ВАЗе», сдавая назад, сбила пешехода
В Орле введен режим повышенной готовности
Орловец прилег отдохнуть на природе и остался без смартфона
В Орле пикап сбил женщину на пешеходном переходе
Во Мценске пешеход оказался под фурой
В Орле пропала 81-летняя пенсионерка
Глава региона вместе с волонтерами поздравил орловцев с Новым Годом
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
В Орловском районе открылся обновленный Дом Культуры
Выставка «В ожидании Рождественского чуда» откроется в Орле
Об истории денег в России орловцы могут узнать на новой выставке