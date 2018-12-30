Орловец устроил в гараже цех по розливу паленого алкоголя

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-30T11:03:26+03:00

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Орловские полицейские в канун новогодних праздников пресекли незаконный оборот спиртосодержащей продукции. Местный житель в своем гараже готовил паленое спиртное – изъято порядка 250 литров.

- Проверяя оперативную информацию о причастности жителя Орла к незаконному производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. Информация подтвердилась: в гараже орловца полицейские обнаружили и изъяли 329 бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом порядка 166 литров. Здесь же хранились 10 полимерных емкостей со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 90 литров, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Здесь же стражи порядка нашли емкость для смешивания и розлива, пустые бутылки для палёнки, пробки, ленты с самоклеяющимися этикетками, спиртометры - словом полный набор для кустарного розлива спиртного. Все изъятое передали экспертам Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД. Специалистам предстоит определить, является ли продукция опасной для жизни и здоровья потребителей.