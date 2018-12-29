2018-12-29T13:24:29+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Орле будет ходить общественный транспорт

Мы публикуем список маршрутов
Ольга СУПОНЕВА
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Автобусы будут ходить до трех часов ночиАвтобусы будут ходить до трех часов ночиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Многие горожане ночь с 31 декабря на 1 января проведут на площади, где будет праздничная интермедия, салют и дискотека. В новогоднюю ночь в Орле будет ходить общественный транспорт. Мы публикуем расписание движения: на чем и куда можно будет уехать.

Автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

№5 от ТМК «Гринн» до поселка Булгаково (2 машины);

№10 «Северсталь-метиз — Наугорское шоссе (2 машины);

№16 «улица Планерная — ОАО Северсталь-метиз» (1 машина);

№19 «улица Планерная — улица Трудовых резервов» (1 машина);

№22 «школа №50 — станция Лужки» (2 машины);

№26 «ул. Часовая — санаторий Лесной» (1 машина).

Ходить общественный транспорт будет до трех часов ночи.

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