В новогоднюю ночь в Орле будет ходить общественный транспорт
Многие горожане ночь с 31 декабря на 1 января проведут на площади, где будет праздничная интермедия, салют и дискотека. В новогоднюю ночь в Орле будет ходить общественный транспорт. Мы публикуем расписание движения: на чем и куда можно будет уехать.
Автобусы будут ходить по следующим маршрутам:
№5 от ТМК «Гринн» до поселка Булгаково (2 машины);
№10 «Северсталь-метиз — Наугорское шоссе (2 машины);
№16 «улица Планерная — ОАО Северсталь-метиз» (1 машина);
№19 «улица Планерная — улица Трудовых резервов» (1 машина);
№22 «школа №50 — станция Лужки» (2 машины);
№26 «ул. Часовая — санаторий Лесной» (1 машина).
Ходить общественный транспорт будет до трех часов ночи.
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