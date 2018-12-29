Орловские школьники смогут посещать продленку без оплаты питания

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-29T13:14:51+03:00

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С 1 января будущего года орловские школы переходят на адресную схему питания учащихся. Новшество вызывает у родителей много вопросов и один из них коснулся оплаты обедов при посещении детьми группы продлённого дня. Ситуацию разъяснили в городской администрации.

- По информации управления образования администрации города Орла, ребенок имеет право посещать группу продленного дня вне зависимости от способа приема пищи. Решение о том, чем будет питаться ребенок во время посещения группы продленного дня родители принимают самостоятельно, - отметили в мэрии.

То есть школьники смогут либо поесть в столовых, либо подкрепиться собранными дома обедами.