Подозрительные предметы переполошили орловцев
Сомнительные пакеты обследовали спасателей
Фото: архив "КП"
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Накануне, в пятницу 28 декабря, орловские спасатели два раза вызжали на обследование подозрительных предметов. Жителей города переполошили сомнительные пакеты.
В первом случае сотрудники МЧС выезжали на улице Алроса примерно в половине двенадцатого часа дня. Ничего опасного обнаружено не было. Во втором случае спасатели выезжали на бульвар Победы вечером, около восьми часов.
- Здесь был обнаружен подозрительный пакет. После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сообщить о подозрительных предметах можно по телефону 112.