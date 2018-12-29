2018-12-29T13:09:13+03:00
Общество

Подозрительные предметы переполошили орловцев

Сомнительные пакеты обследовали спасателей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Накануне, в пятницу 28 декабря, орловские спасатели два раза вызжали на обследование подозрительных предметов. Жителей города переполошили сомнительные пакеты.

В первом случае сотрудники МЧС выезжали на улице Алроса примерно в половине двенадцатого часа дня. Ничего опасного обнаружено не было. Во втором случае спасатели выезжали на бульвар Победы вечером, около восьми часов.

- Здесь был обнаружен подозрительный пакет. После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сообщить о подозрительных предметах можно по телефону 112.

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