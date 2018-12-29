СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-29T13:01:58+03:00

Водитель одного из автомобилей получил травмы

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В пятницу, 28 декабря, в Орле столкнулись две иномарки. Водитель одной из машин травмировался.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в полдень на Московском шоссе. 30-летний водитель за рулем «Митсубисм» двигался по прилегающей территории.

- В районе дома №137 по Московскому шоссе он допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео». В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» получил телесные повреждения, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 42 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.