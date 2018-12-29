2018-12-29T12:56:06+03:00
Общество

В Орле вручили ключи от квартир детям-сиротам

Торжественная церемония состоялась 28 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В Орле состоялась церемония вручения ключей от новой жилплощади детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ключи от собственного жилья они получили накануне Нового года, 28 декабря.

- За последние два года на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из бюджета выделено более полумиллиарда рублей. В этом году в целом по области приобретено 227 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 76 из них – в городе Орле, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В следующем году на эту цель в бюджете области заложено больше 256 миллионов рублей. Большая часть из этих средств предусмотрена на покупку жилья в Орле.

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