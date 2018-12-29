В Орле автоледи на «ВАЗе», сдавая назад, сбила пешехода
В пятницу, 28 декабря, в Орле под колеса автомобиля попала женщина-пешеход. Отечественная легковушка сдавала назад и сбила 57-летнюю орловчанку.
Авария случилась в четвертом часу дня. 35-летняя автоледи за рулем «девяносто девятой» выезжала с прилегающей территории у дома №31 по улице Лескова.
- При движении задним ходом по прилегающей территории водитель допустила наезд на пешехода, которая стояла на прилегающей территории, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 42 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
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