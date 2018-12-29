В Орле введен режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня, 29 декабря, в Орле введен режим повышенной готовности. Продлится он до конца новогодних праздников.
Соответствующее распоряжение накануне подписал глава горадминистрации Александр Муромский.
- Органы управления и силы Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переходят в режим функционирования повышенной готовности. К ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций также рекомендовано подготовиться руководителям предприятий, организаций и учреждений города вне зависимости от форм собственности, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Информацию о каких-то сбоях в работе систем жизнеобеспечения, террористических или экстремистских угрозах, предпосылках и возникновениях ЧС стоит сообщать по телефону 112 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93.