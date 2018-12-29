2018-12-29T11:40:33+03:00
Происшествия

Орловец прилег отдохнуть на природе и остался без смартфона

23-летний парень остался без дорогого гаджета из-за своей беспечности
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле с заявлением о краже к полицейским обратился 23-летний парень. Он рассказал, что с компанией отдыхал на природе. Гулянка плавно перетекла в сон – здесь же, недалеко от реки. Когда же парень молодой человек проснулся, то не обнаружил своего дорогостоящего смартфона.

Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого в краже полицейским удалось установить. Им оказался 43-летний житель облцентра. Он пояснил стражам порядка, что проходил мимо компании спящих молодых людей и заметил лежащий рядом с одним из них смартфон. Мужчина забрал его, чтобы продать на запчасти.

- В настоящее время данный гражданин допрошен в качестве подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в УМВД России по Орловской области.

Полицейские же в очередной раз напоминают жителям региона: бдительно относитесь к своему имуществу. Не ославляете в кафе, ресторанах, торговых и развлекательных центрах, па остановках общественного транспорта, сумки, документы, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогоднюю ночь в Орле будет ходить общественный транспорт
Орловские школьники смогут посещать продленку без оплаты питания
Подозрительные предметы переполошили орловцев
В Орле столкнулись две иномарки
В Орле вручили ключи от квартир детям-сиротам
В Орле автоледи на «ВАЗе», сдавая назад, сбила пешехода
В Орле введен режим повышенной готовности
В Орле пикап сбил женщину на пешеходном переходе
Во Мценске пешеход оказался под фурой
В Орле пропала 81-летняя пенсионерка
Глава региона вместе с волонтерами поздравил орловцев с Новым Годом
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
В Орловском районе открылся обновленный Дом Культуры
Выставка «В ожидании Рождественского чуда» откроется в Орле
Об истории денег в России орловцы могут узнать на новой выставке