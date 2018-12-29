Орловец прилег отдохнуть на природе и остался без смартфона

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-29T11:40:33+03:00

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В Орле с заявлением о краже к полицейским обратился 23-летний парень. Он рассказал, что с компанией отдыхал на природе. Гулянка плавно перетекла в сон – здесь же, недалеко от реки. Когда же парень молодой человек проснулся, то не обнаружил своего дорогостоящего смартфона.

Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого в краже полицейским удалось установить. Им оказался 43-летний житель облцентра. Он пояснил стражам порядка, что проходил мимо компании спящих молодых людей и заметил лежащий рядом с одним из них смартфон. Мужчина забрал его, чтобы продать на запчасти.

- В настоящее время данный гражданин допрошен в качестве подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в УМВД России по Орловской области.

Полицейские же в очередной раз напоминают жителям региона: бдительно относитесь к своему имуществу. Не ославляете в кафе, ресторанах, торговых и развлекательных центрах, па остановках общественного транспорта, сумки, документы, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников.