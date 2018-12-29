2018-12-29T10:35:50+03:00
Происшествия

В Орле пикап сбил женщину на пешеходном переходе

Пешеход получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле опять случилось ДТП на пешеходном переходе. 58-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре» и оказалась под колесами пикапа.

Авария произошла накануне, в пятницу 28 декабря, в Советском районе Орла. Около половины второго часа дня водитель за рулем автомобиля «Мазда» двигался по улице Октябрьской со стороны Красноармейской.

- В районе дома 58 по улице Октябрьской он допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, с последующим падением пешехода на остановившийся автомобиль «Лада Калина» перед пешеходным переходом во встречном направлении, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

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