В Орле пикап сбил женщину на пешеходном переходе
В Орле опять случилось ДТП на пешеходном переходе. 58-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре» и оказалась под колесами пикапа.
Авария произошла накануне, в пятницу 28 декабря, в Советском районе Орла. Около половины второго часа дня водитель за рулем автомобиля «Мазда» двигался по улице Октябрьской со стороны Красноармейской.
- В районе дома 58 по улице Октябрьской он допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, с последующим падением пешехода на остановившийся автомобиль «Лада Калина» перед пешеходным переходом во встречном направлении, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.