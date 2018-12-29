2018-12-29T10:27:17+03:00
Происшествия

Во Мценске пешеход оказался под фурой

ДТП случилось, когда большегруз сдавал назад
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В городе Мценск Орловской области произошло ДТП с участием пешехода и большегрузного автомобиля. Авария случилась, когда фура сдавала назад.

Все произошло накануне, в пятницу 28 декабря.

- В 11 часов 30 минут 48-летний водитель управляя автомобилем «Мерседес Бенц Axor» с полуприцепом при движении задним ходом по прилегающей территории дома №36 по улице Кочергина города Мценск допустил наезд на препятствие (металлические ворота) с последующим наездом на пешехода, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

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