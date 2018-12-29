Во Мценске пешеход оказался под фурой
В городе Мценск Орловской области произошло ДТП с участием пешехода и большегрузного автомобиля. Авария случилась, когда фура сдавала назад.
Все произошло накануне, в пятницу 28 декабря.
- В 11 часов 30 минут 48-летний водитель управляя автомобилем «Мерседес Бенц Axor» с полуприцепом при движении задним ходом по прилегающей территории дома №36 по улице Кочергина города Мценск допустил наезд на препятствие (металлические ворота) с последующим наездом на пешехода, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
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