2018-12-28T16:44:24+03:00
Общество

В Орле пропала 81-летняя пенсионерка

Женщина может нуждаться в медицинской помощи
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 81-летней пенсионерки. Последний раз пожилую женщину видели 26 декабря в поселке Знаменка.

Ермолаева Любовь Лазаревна может нуждаться в медицинской помощи, может быть дезориентирована.

Приметы: рост около 155 сантиметров, худощавая, седые короткие волосы, карие глаза.

Была одета в синюю куртку с желтым верхом, валенки с черными галошами.

- Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция), - обратились к жителям региона в ПСО «Лиза Алерт».

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