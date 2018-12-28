Глава региона вместе с волонтерами поздравил орловцев с Новым Годом

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-28T16:06:05+03:00

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил всех жителей региона с наступающим Новым Годом. Под занавес уходящего Года добровольца в России, он вместе с волонтерами записал видео-обращение к орловцам.

- Каждый раз перед Новым Годом принято подводить итоги. У нас был интересный и насыщенный год, - отметил губернатор.

В своем обращении глава региона обратил внимание на такие знаковые для уходящего года события, как выборы Президента РФ и выборы губернатора, 75-летие освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева.

- Наступает Новый год. Мы все прекрасно знаем, что добро – не в календаре, добро – в сердцах. Заканчивая год добровольца, я желаю всем проявить свою доброту, с праздником Вас, мира и здоровья, - поздравил Андрей Клычков орловцев.