В Орловском районе открылся обновленный Дом Культуры

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-28T15:28:37+03:00

Последний раз ремонт в ДК в Становом Колодезе делали 30 лет назад

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Под Орлом еще один сельский ДК преобразился после ремонта. Речь идет о Доме Культуры в Становом Колодезе, который последний раз приводили в порядок больше 30 лет назад.

Ремонт помещения обошелся примерно в 2,5 миллиона рублей. Это средства как федерального, так и муниципального и областного бюджетов. В здании обновили внутреннюю отделку - полы, потолок, стены, а также сцену.

- Станово-Колодезьский Дом культуры был открыт в 1972 году. Последний раз текущий ремонт помещения проводился более 30 лет назад, в 2011 году была заменена кровля, позднее установлены пластиковые стеклопакеты, произведена замена теплового котла, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сегодня в ДК работают 18 разных творческих кружков для детей и взрослых, на базе учреждения занимается хор, хореографический коллектив, театральная и эстрадно-вокальная студии.