Выставка «В ожидании Рождественского чуда» откроется в Орле
Экспозиция будет доступна с 5 января
Фото: orel-region.ru
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В Орле в преддверии светлого праздника Рождества откроется тематическая выставка. Она будет доступна с 5 января грядущего года.
Экспозиция «В ожидании Рождественского чуда» расположится в областной библиотеке имени Бунина.
- Книги, представленные на выставке, приглашают орловцев и гостей города окунуться в прекрасную атмосферу тепла, любви и волшебства. Они расскажут об истории светлого праздника Рождества, познакомят с рождественскими традициями и помогут приготовить блюда для семейных вечеров, - рассказали «КП» организаторы.
Выставка будет работать до 13 января.
КОГДА, ГДЕ?
5-13 января 2019
Ул. Максима Горького, 43