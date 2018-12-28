2018-12-28T13:50:21+03:00
Общество

Выставка «В ожидании Рождественского чуда» откроется в Орле

Экспозиция будет доступна с 5 января
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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В Орле в преддверии светлого праздника Рождества откроется тематическая выставка. Она будет доступна с 5 января грядущего года.

Экспозиция «В ожидании Рождественского чуда» расположится в областной библиотеке имени Бунина.

- Книги, представленные на выставке, приглашают орловцев и гостей города окунуться в прекрасную атмосферу тепла, любви и волшебства. Они расскажут об истории светлого праздника Рождества, познакомят с рождественскими традициями и помогут приготовить блюда для семейных вечеров, - рассказали «КП» организаторы.

Выставка будет работать до 13 января.

КОГДА, ГДЕ?

5-13 января 2019

Ул. Максима Горького, 43

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