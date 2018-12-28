Об истории денег в России орловцы могут узнать на новой выставке

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-28T13:20:57+03:00

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В Орле открылась новая выставка, которая расскажет своим посетителям об истории денег в России. Посетить ее можно уже сейчас: уникальная, по словам организаторов, экспозиция расположилась в Областном выставочном центре.

- В экспозиции представлено полутора тысяч подлинных экспонатов от времен Дмитрия Донского до нашихдней. По количеству денег гражданской войны, выставка превосходит любой музей мира. Все экспонаты снабжены пояснениями, поэтому даже человек далекий от банковского дела, может изучить историю самостоятельно, - рассказали «КП» организаторы.

Выставка рассчитана на широкий круг посетителей. Работает ежедневно с 10 до 18.00, в том числе 1-го января.

КОГДА, ГДЕ?

26 декабря – 3 марта

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33