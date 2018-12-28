С наступающими праздниками орловцев поздравил главный следователь области
Руководитель СУ СК РВ по Орловской области поздравил жителей региона с наступающими праздниками Нового года и Рождества.
- Уважаемые коллеги, ветераны следствия, жители области! Поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым! Это поистине семейные, светлые и добрые праздники, несущие в себе теплоту, свет надежды и веры в
В профессиональном плане предстоящий год будет не менее напряженным, но я убежден, что следователи не сбавят темпа работы и сделают все возможное для усиления борьбы с преступностью и укрепления правопорядка в регионе, - отметил руководитель регионального СК.
Также Анатолий Щуров пожелал, чтобы все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно нашло свое продолжение в году наступающем.
-Пусть грядущий год станет для нас годом новых свершений, оправдает все лучшие надежды и ожидания, придаст сил и энергии для плодотворного труда. Доброго здоровья, мира, счастья и истинных благ в Новом 2019 году, -добавил главный следователь Орловщины.