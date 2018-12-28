2018-12-28T13:07:05+03:00
Общество

С наступающими праздниками орловцев поздравил главный следователь области

Начальник регионального СК Анатолий Щуров пожелал энергии и сил для плодотворного труда в грядущем 2019-м
Ольга СУПОНЕВА
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Анатолий Щуров. Фото: СУ СК РФ по Орловской областиАнатолий Щуров. Фото: СУ СК РФ по Орловской области
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Руководитель СУ СК РВ по Орловской области поздравил жителей региона с наступающими праздниками Нового года и Рождества.

- Уважаемые коллеги, ветераны следствия, жители области! Поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым! Это поистине семейные, светлые и добрые праздники, несущие в себе теплоту, свет надежды и веры в

В профессиональном плане предстоящий год будет не менее напряженным, но я убежден, что следователи не сбавят темпа работы и сделают все возможное для усиления борьбы с преступностью и укрепления правопорядка в регионе, - отметил руководитель регионального СК.

Также Анатолий Щуров пожелал, чтобы все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно нашло свое продолжение в году наступающем.

-Пусть грядущий год станет для нас годом новых свершений, оправдает все лучшие надежды и ожидания, придаст сил и энергии для плодотворного труда. Доброго здоровья, мира, счастья и истинных благ в Новом 2019 году, -добавил главный следователь Орловщины.

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