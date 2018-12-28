2018-12-28T11:52:44+03:00
Общество

Орловского школьника, который помог вернуться домой пенсионерке, поблагодарили полицейские

Начальник регионального УМВД отметил, что парень в будущем может стать достойным сотрудником органов внутренних дел
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Своим читателям историю со счастливым концом о восьмикласснике Ростиславе «КП» рассказывала около месяца назад. Тогда простой школьник отличился от своих сверстников (да и других людей в толпе) и не остался равнодушным: он помог вернуться домой пожилой женщине, которая забыла свое имя и адрес. За такой человечный поступок Ростислава поблагодарил главный полицейский Орловщины Юрий Савенков.

- За активную гражданскую позицию и оказание помощи человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации начальник регионального УМВД Юрий Савенков наградил Ростислава Васильева почетной грамотой. Поощрения также удостоились родители мальчика и руководство школы №26 города Орла, где учится неравнодушный подросток, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Юрий Савенков отметил, что парень в будущем вполне может пополнить ряды сотрудников органов внутренних дел, став достойным полицейским.

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