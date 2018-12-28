Во Мценске из-за елочной гирлянды загорелась квартира

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-28T11:40:47+03:00

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В городе Мценск Орловской области из-за аварийного режима работы елочной гирлянды разбушевался пожар в двухкомнатной квартире. ЧП случилось накануне, 27 декабря.

Сообщение о пожаре в 12-ти этажном доме поступило около 11 часов утра. Огнеборцы прибыли по адресу, на улицу Машиностроителей. На момент их прибытия, из окон жилья на четвертом этаже валил дым.

- В результате пожара двухкомнатной квартире в зале сгорела мягкая мебель, остальная часть квартиры закопчена по всей площади. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы елочной гирлянды, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.