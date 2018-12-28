2018-12-28T11:19:16+03:00
Общество

600 юных орловцев побывали на «Губернаторской ёлке»

Большой праздник состоялся 27 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В Орле состоялась традиционная «Губернаторская ёлка». В этом году участие в событии приняли 600 юных орловцев: воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ребята, больные сахарным диабетом, а также отличившиеся в учебе, творчестве и спорте.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Праздник состоялся накануне, 27 декабря, площадкой стал ТМК «Гринн». Юных гостей поздравили с наступающим праздником, для них состоялась новогодняя интермедия, также работали тематические площадки, творческие мастерские.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

- Актеры Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева показали детям спектакль «Как жениться на принцессе». По традиции «Губернаторская елка» завершилась праздничным обедом для детей и вручением им сладких подарков, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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