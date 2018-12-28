2018-12-28T11:12:41+03:00
Общество

«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%

«Ростелеком» подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс, которое обеспечит автоматическую работу оборудования по новой налоговой ставке с 1 января. Бесплатную прошивку клиенты «Ростелекома» могут скачать на сайте компании.

Александр Яресько, директор центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Повышение НДС до 20% требует перепрограммирования кассовых аппаратов. Чтобы избежать остановки торгового процесса, сделать это надо до 1 января 2019 года. Предприниматели, ранее купившие онлайн-кассу в «Ростелекоме», могут скачать бесплатную прошивку на нашем портале. После обновления настроек касса автоматически заработает по новой налоговой ставке с начала года, до этого срока оборудование работает по НДС 18%».

Корпоративным клиентам «Ростелекома» доступна онлайн-касса с прошивкой под 20% НДС. В минимальное предложение входит кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев и скретч-картой ОФД на 1 год. Дополнить комплект можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка – 2,5% с возможностью подключения к счёту в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования.

реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава региона вместе с волонтерами поздравил орловцев с Новым Годом
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
В Орловском районе открылся обновленный Дом Культуры
Выставка «В ожидании Рождественского чуда» откроется в Орле
Об истории денег в России орловцы могут узнать на новой выставке
С наступающими праздниками орловцев поздравил главный следователь области
Орловского школьника, который помог вернуться домой пенсионерке, поблагодарили полицейские
Во Мценске из-за елочной гирлянды загорелась квартира
600 юных орловцев побывали на «Губернаторской ёлке»
Второй мультиплекс полностью запущен в Орловской области
В центре Орла внедорожник сбил двоих женщин на «зебре»
Орловцев и гостей города приглашают на «Новогоднюю лыжню»
Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении под Орлом
В Орловской области взыскано больше двух миллиардов рублей долгов
В Орле полицейский Дед Мороз посетил ребят в социально-реабилитационном центре
О буднях спасателей орловцы могут узнать на тематической фотовыставке
Владимир Стромов: ТГУ - 100 лет в истории…
В Орловской области еще 8 детей сирот на днях получили ключи от своих квартир
Истории, которые греют душу
В Орле переход на адресное питание школьников произойдет 1 января
«Губернаторская елка» проходит в Орле сегодня
Орловчанка сдала жилье внаем и осталась без бытовой техники
Около 40 орловских семей получат ипотечную льготу на улучшение условий жилья
Орловские волонтеры побывали на молодежном форуме «Территория добра»