Второй мультиплекс полностью запущен в Орловской области

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-28T11:11:04+03:00

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В Орловской области полностью запущен второй мультиплекс. К цифровой телесети подключили Болховский, Мценский, Свердловский, Знаменский, Урицкий, Хотынецкий и Шаблыкинский районы, теперь «цифра» покрывает регион в полном объеме.

- Летом следующего года регион полностью перейдет на цифровые технологии – аналоговое вещание федеральных телеканалов будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат работу в «аналоге», - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Качество вещание в «цифре» будет лучше, два десятка каналов будут доступны бесплатно. Что касается техники, то современные телевизоры готовы принять такой сигнал. А вот к старым моделям понадобится приобрести приставку с поддержкой формата DVB-T2.