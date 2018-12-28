2018-12-28T13:09:11+03:00
Происшествия

В центре Орла внедорожник сбил двоих женщин на «зебре»

Пешеходы получили травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Очередное ДТП с участием пешеходов произошло в центре Орла в четверг, 27 декабря. 58-летний водитель за рулем внедорожника «Ниссан» сбил двоих женщин на «зебре».

Авария случилась в начале второго часа дня. Водитель двигался за рулем иномарки по улице Гостиная, со стороны Гагарина в направлении 1-й Посадской. На пешеходном переходе рядом с театром «Свободное пространство» он не пропустил пешеходов, которые переходили проезжую часть по расположенной здесь нерегулируемой «зебре».

- В результате ДТП пешеходы 45-летняя и 58-летняя женщины получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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