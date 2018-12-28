2018-12-28T10:51:02+03:00
Спорт

Орловцев и гостей города приглашают на «Новогоднюю лыжню»

Первенство города по лыжным гонкам состоится 30 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В преддверии Нового года орловцев и гостей города приглашают поучаствовать в лыжной гонке. Открытое первенство города состоится уже в грядущее воскресенье, 30 декабря.

Площадкой для «Новогодней лыжни-2019» станет урочище «Медведевский лес». Участие в соревновании примет порядка сотни спортсменов из сборных команд облцентра и районов области.

- Первенство проводится в дисциплине «Свободный стиль» на дистанциях 1, 3, 5, и 10 км. Регистрация участников состоится с 9.00 до 9.45, начало соревнований — в 10.00, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации города Орла.

КОГДА, ГДЕ?

30 декабря, 10:00

Ул. Рощинская, 12 (Медведевский лес)

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