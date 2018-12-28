2018-12-28T10:17:16+03:00
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении под Орлом

Мужчина без прав на внедорожнике вылетел на встречку
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В минувший четверг на трассе под Орлом произошло ДТП, в котором один человек погиб и несколько покалечились. Водитель без прав за рулем внедорожника вылетел на встречку, где и произошло столкновение.

Авария случилась глубокой ночью на трассе М2 «Крым». 33-летний мужчина за рулем «Шевроле Тахо», не имеющий права управления транспортным средством, двигался в сторону Орла. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался минивэн «Мерседес», поду управлением 54-летнего водителя. Машины столкнулись.

- В результате столкновения водитель автомобиля «Мерседес» скончался на месте ДТП. Пассажиры автомобиля «Шевроле» - 33 летняя женщина и двое детей 12-ти и 4-х лет получил травмы, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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