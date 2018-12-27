В Орловской области взыскано больше двух миллиардов рублей долгов

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-27T16:03:06+03:00

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В Орловской области судебные приставы за 11 месяцев уходящего года взыскали больше двух миллиардов рублей по исполнительным документам. Точная цифра – 2 миллиарда 153 миллиона 465 тысяч рублей разных долгов.

Как отметили в пресс-службе УФССП России по Орловской области, больше 853 миллионов перечислено в бюджет. Это больше на несколько миллионов чем в 2017-м. Сумма поступлений в консолидированный бюджет, которую обеспечивают судебные приставы Орловской области последовательно увеличивается.

- В результате концентрации усилий судебные приставы последовательно увеличивают объемы средств которые они возвращают в федеральный, региональный и местный бюджеты по неоплаченным налогам, административным штрафам, штрафам, наложенным за совершенные преступления, госпошлине, социальным сборам, расходам и иным обязательным платежам, - добавили в пресс-службе ведомства.