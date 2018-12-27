2018-12-27T15:27:15+03:00
Общество

В Орле полицейский Дед Мороз посетил ребят в социально-реабилитационном центре

Праздник для ребят стражи порядка устроили вместе с общественниками
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле в преддверии Нового Года сотрудники органов внутренних дел присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». В предпраздничные дни стражи порядка вместе с общественниками побывали в гостях у ребят в социально-реабилитационном центре.

Силами студентов было подготовлено новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Не обошлось без конкурсов и сладких подарков.

- Также Орловское городское отделение Российского Красного Креста передало необходимую ребятам одежду и обувь, школьные и канцелярские принадлежности. Мероприятия акции «Полицейский Дед Мороз» продолжат экскурсии, встречи и праздники, подготовленные сотрудниками органов внутренних дел и общественников, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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