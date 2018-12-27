2018-12-27T14:01:31+03:00
Общество

О буднях спасателей орловцы могут узнать на тематической фотовыставке

На кадрах запечатлены фрагменты боевой работы, профилактических акций с детьми, встреч с ветеранами
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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О буднях спасателей орловцы могут узнать на тематической фотовыставкеО буднях спасателей орловцы могут узнать на тематической фотовыставкеФото: Архив "КП"
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О буднях спасателей орловцы могут узнать на тематической фотовыставке «Люди, которые первыми приходят на помощь». Она открылась в Правительстве Орловской области.

Экспозиция посвящена Дню Спасателя и работе сотрудников Главного управления МЧС России по Орловской области и пожарно-спасательных подразделений региона. На кадрах запечатлены фрагменты боевой работы спасателей, профилактических акций с детьми, встреч с ветеранами.

- Фотовыставка была подготовлена в рамках Года культуры безопасности. Этим вопросам власти уделяют большое внимание и считают одним из приоритетных направлений деятельности, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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