В Орловской области еще 8 детей сирот на днях получили ключи от своих квартир

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-27T13:34:34+03:00

На приобретение жилья было выделено более 7-ми миллионов рублей

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В Ливенском районе Орловской области квартирный вопрос был решен еще для 12-ти семей. Такую инициативу поддержал Президент России.

- В ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Орловской области» улучшили свои жилищные условия четыре семьи, из них три семьи молодые, две являются многодетными, - сообщает портал регионального Правительства.

На днях ключи от своих новых квартир получили еще 8 детей-сирот.На приобретение жилья было выделено порядка 7,6 млн рублей. Все квартиры расположены в населенных пунктах с развитой инфраструктурой: четыре находятся в Коротыше, остальные – в Сергиевском, Росстанях, Сахзаводском и Покровке Второй.