В Орловской области еще 8 детей сирот на днях получили ключи от своих квартир
В Ливенском районе Орловской области квартирный вопрос был решен еще для 12-ти семей. Такую инициативу поддержал Президент России.
- В ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Орловской области» улучшили свои жилищные условия четыре семьи, из них три семьи молодые, две являются многодетными, - сообщает портал регионального Правительства.
На днях ключи от своих новых квартир получили еще 8 детей-сирот.На приобретение жилья было выделено порядка 7,6 млн рублей. Все квартиры расположены в населенных пунктах с развитой инфраструктурой: четыре находятся в Коротыше, остальные – в Сергиевском, Росстанях, Сахзаводском и Покровке Второй.