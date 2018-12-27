2018-12-27T13:13:45+03:00
Общество

В Орле переход на адресное питание школьников произойдет 1 января

Оценивать качество меню в столовых будут независимые комиссии, в состав которых войдут родители
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле переход на адресное питание школьников произойдет 1 январяВ Орле переход на адресное питание школьников произойдет 1 январяФото: Архив "КП"
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В Орле переход на адресное питание школьников произойдет 1 января. Такое решение принял горсовет. Новое двухнедельное меню было согласовано в региональном управлении Роспотребнадзора. Директора школ знакомят с ним родителей учеников.

- Детальное изучение меню поможет принять решение, будут ли родители платить за питание своего ребенка в школьных столовых либо собирать еду с собой, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Оценивать качество и количество питания школьников в столовых будут специально созданные общественные комиссии, в состав которых войдут родители. Бесплатно продолжат питаться учащиеся начальной школы, а также ученики 5-11 классов из числа детей, находящихся под опекой, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

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