СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-27T13:13:45+03:00

Оценивать качество меню в столовых будут независимые комиссии, в состав которых войдут родители

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В Орле переход на адресное питание школьников произойдет 1 января. Такое решение принял горсовет. Новое двухнедельное меню было согласовано в региональном управлении Роспотребнадзора. Директора школ знакомят с ним родителей учеников.

- Детальное изучение меню поможет принять решение, будут ли родители платить за питание своего ребенка в школьных столовых либо собирать еду с собой, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Оценивать качество и количество питания школьников в столовых будут специально созданные общественные комиссии, в состав которых войдут родители. Бесплатно продолжат питаться учащиеся начальной школы, а также ученики 5-11 классов из числа детей, находящихся под опекой, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.