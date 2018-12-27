«Губернаторская елка» проходит в Орле сегодня

СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-27T12:14:46+03:00

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Сегодня, 27 декабря, в Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН» проходит «Губернаторская елка». Ее участниками станут воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети, больные сахарным диабетом, а также дети, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте.

Так, с 11 утра в фойе зрительного зала будут работать игровые площадки и творческие мастерские. В 11:30 возле новогодней елки состоится интермедия с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.

В полдень детям покажут спектакль «Как жениться на принцессе». Постановку для юных участников новогоднего праздника подготовили актеры академического театра имени Тургенева.