2018-12-27T12:14:46+03:00
Общество

«Губернаторская елка» проходит в Орле сегодня

Юных орловцев ждут интермедии, игровые площадки и спектакль от театра Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 декабря, в Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН» проходит «Губернаторская елка». Ее участниками станут воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети, больные сахарным диабетом, а также дети, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте.

Так, с 11 утра в фойе зрительного зала будут работать игровые площадки и творческие мастерские. В 11:30 возле новогодней елки состоится интермедия с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.

В полдень детям покажут спектакль «Как жениться на принцессе». Постановку для юных участников новогоднего праздника подготовили актеры академического театра имени Тургенева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
О буднях спасателей орловцы могут узнать на тематической фотовыставке
Владимир Стромов: ТГУ - 100 лет в истории…
В Орловской области еще 8 детей сирот на днях получили ключи от своих квартир
Истории, которые греют душу
В Орле переход на адресное питание школьников произойдет 1 января
Орловчанка сдала жилье внаем и осталась без бытовой техники
Около 40 орловских семей получат ипотечную льготу на улучшение условий жилья
Орловские волонтеры побывали на молодежном форуме «Территория добра»
Орловские спасатели отмечают профессиональный праздник
Центр среднего профобразования для ЦФО может появиться на Орловщине
В Орле иномарка сбила ребенка на «зебре»
Орловским школьникам напоминают о безопасности на каникулах
В новогоднюю ночь на площади Ленина в Орле будут запрещены движение и стоянка транспорта
Где в Орле можно запустить праздничный фейерверк
По горячим следам орловские полицейские разыскали вора-рецидивиста
Орловские самбисты и дзюдоисты привезли 11 медалей с Фестиваля спортивных единоборств
Застрявшим автомобилистам на дороге помогают орловские спасатели
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
В Орле на одном из производств погиб работник мельничного цеха
Под Орлом опрокинулась иномарка
Орловские пожарные вытащили 77-летнюю женщину из горящей квартиры
Два автомобиля «Рено» столкнулись на перекрестке в Орле
50 лучших елочных игрушек отобрали в Детском парке Орла по итогам новогоднего конкурса от ГИБДД
Спасатели "потушили пожар" на орловской ТЭЦ
В Орле сотрудники линейного отдела подвели итоги своей работы за 2018 год
Орловские активисты научили первоклашек мастерить необычные новогодние открытки
Сегодня в Орле запретят парковаться на Богоявленской площади
В Орле может появиться муниципальная транспортная компания