Орловчанка сдала жилье внаем и осталась без бытовой техники

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-27T10:51:15+03:00

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В Орловском районе женщина сдала квартиру в наем, а предприимчивые жильцы решили разжиться на чужом имуществе. Съезжая, молодые люди прихватили с собой бытовую и видеотехнику.

Хозяйка жилья обратилась в полицию. Она рассказала, что сдавала квартиру в наем двоим парням – 26-ти и 23-х лет.

- Оперативники установили местонахождение предполагаемых подозреваемых, зарегистрированных в Свердловском районе Орловской области. В беседе с полицейскими они признались в причастности к противоправному деянию и рассказали, что сбыли часть похищенного, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейским удалось найти стиральную машину, которую сбыли воришки. Сейчас обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».