Около 40 орловских семей получат ипотечную льготу на улучшение условий жилья

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-27T10:43:44+03:00

Такая мера станет доступной в 2019 году в рамках реализации майских указов Президента России

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Не менее 100 орловцев и 40 молодых семей получат ипотечную льготу на улучшение условий жилья. Такая мера станет доступной в 2019 году врамках реализации майских указов Президента России.

- 20 миллионов рублей предусмотрено в областном бюджете на предоставление мер господдержки, направленных на улучшение жилищных условий орловцев и стимулирование жилищного строительства. Это станет возможным благодаря дисконту от базовой ставки по ипотечному кредиту в размере 3 % при сроке кредитования 7 лет, - сообщает портал регионального правительства.

Воспользоваться этим предложением в 2019 году смогут участники госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».