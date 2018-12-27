СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-27T10:09:35+03:00

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Орловские волонтеры побывали на молодежном форуме «Территория добра», где подвели итоги Года добровольца. Форум состоялся на базе Орловского техникума агробизнеса и сервиса в городе Мценске.

- На мероприятии лучших активистов волонтерского движения Мценска и Мценского района отметили наградами, - сообщает портал Правительства Орловской области.

Отличительные награды добровольцы получили в номинациях «Лучшая добровольческая инициатива», «Лучшая добровольческая акция», «Лучший волонтерский отряд», «Социальное служение», «Культурное добровольчество», «Поисково-спасательные работы», «Волонтеры Победы», «Серебряное волонтерство» и другие. Завершился форум концертом. В нем приняли участие лучшие творческие коллективы и исполнители города.